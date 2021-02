Roma, Pedro esalta il lavoro offensivo di Paulo Fonseca

Dopo un grandissimo inizio di stagione, l’attaccante ex Chelsea e Barcellona Pedro si è un po perso. Alcune prestazioni non all’altezza e diversi infortuni ne hanno frenato il rendimento. Ora, però, gli infortuni sono alle spalle e Pedrito è pronto a riprendersi la Roma.

Pedro non ha mai nascosto le sue ambizioni da vincente e a due giorni dal match contro l’Udinese che darà via a un tour de force impegnativo, ribadisce i suoi obiettivi ai canali ufficiali giallorossi:

“Un motivo che mi ha fatto scegliere la Roma è il fatto che è qualche tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere come stiamo facendo ora per cercare di vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club”.

Una parola viene dedicata anche al tecnico Paulo Fonseca, proofondamente stimato da Pedro per la sua mentalità offensiva:

“È un allenatore vincente, perché prepara sempre le partite con l’intento di vincere lavora molto bene a livello offensivo. Questo mi piace molto, perché per gran parte della carriera ho giocato portando un pressing molto alto e cercando di recuperare subito palla per arrivare velocemente alla porta avversaria. E’ un modo di vedere il calcio che a me piace molto. Quindi per me è più facile lavorare con lui”.

OMNISPORT | 12-02-2021 13:16