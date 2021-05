Roma, Pellegrini di nuovo papà: ma i tifosi lo attaccano

Lorenzo Pellegrini non sarebbe andato a Genova per la nascita del secondo figlio Thomas. La sua Roma ha perso 2-0 con la Sampdoria e i tifosi giallorossi sui social si sono scatenati, attaccando anche il centrocampista romano: “Felicitazioni alla signora, ma ora lascia la fascia da capitano che non ti compete” il pensiero di Mik su Facebook.

“Ora la fascia vada a Mancini o torni a Dzeko” suggerisce un altro tifoso. “Non esiste lasciare la squadra in una situazione del genere. Per nessun motivo al mondo” commenta un fan della Roma su Twitter. “Lo avrei difeso in condizioni normali, ma da capitano, io non abbandonerei mai la squadra in una partita importante e con cosi’ tanti assenti”, il messaggio di un tifoso che si firma Piero. C’è chi lo vorrebbe vedere anche partire “Ma si stai a casa, non ti vogliamo più vedere. Prepara le valige”. Insomma, Pellegrini è finito ancora una volta nel centro del mirino del tifo giallorosso, dopo aver postato in passato una foto con l’amico Ciro Immobile.

OMNISPORT | 03-05-2021 11:20