Roma, per Dybala oggi provino decisivo

Si capirà se l'argentino domani potrà aggregarsi al gruppo e dunque essere disponibile per il Feyenoord

18-04-2023 13:05

Provino decisivo oggi per Paulo Dybala: si capirà se domani potrà potrà aggregarsi al gruppo ed essere dunque disponibile per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, in programma giovedì all’Olimpico e in cui la Roma dovrà recuperare lo 0-1 dell’andata.

Ieri l’argentino ha proseguito con la fisioterapia per smaltire l’affaticamento all’adduttore destro accusato proprio in Olanda. Oggi si allenerà da solo in campo, sperando di non avvertire dolore: c’è comunque ottimismo sul suo ritorno in campo già tra due giorni. E’ stato già recuperato Tammy Abraham, entrato negli ultimi minuti contro l’Udinese.