Roma: per il numero 9, sale Morata

L'attaccante dell'Atletico Madrid viene giudicato un obiettivo più semplice rispetto a Vincenzo Scamacca

30-06-2023 09:12

Dopo aver messo in ordine il Fair Play Finanziario, la Roma ora può pensare ad altri acquisti dopo quelli di Aouar e Ndicka. José Mourinho chiede con insistenza un numero 9 in vista dell’inizio del ritiro del 10 luglio. Serve chi possa sostituire al meglio l’infortunato Tammy Abraham, che possa garantire una ventina di gol integrandosi con Paulo Dybala. Secondo il Messaggero, Scamacca era l’obiettivo principale, ma costa troppo. Allora ecco spuntare Alvaro Morata, che ha un ingaggio alto, ma gli spagnoli potrebbero aprire al prestito, pagando una parte dell’ingaggio. La voglia di tornare in Italia e l’amicizia con la Joya sarebbero carte vincenti.