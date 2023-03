Roma, Pinto non si sbilancia su Mourinho

Il futuro del tecnico portoghese al termine della stagione è in dubbio

09-03-2023 20:22

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha glissato sul futuro di José Mourinho in un’intervista a Sky: “Se il suo rinnovo dipende dalla qualificazione in Champions? In società siamo tutti allineati. La Roma merita il massimo sforzo da parte di tutti: pensiamo solo a vincere tutte le partite”.

Su Llorente: “Non è solo un mio acquisto, ma anche di Mourinho. La società fa le cose insieme. Llorente è diverso dagli altri, è forte tecnicamente e viene da un campionato importante. Arrivato qua, ha trovato un reparto difensivo in forma e ovviamente doveva adattarsi. Oggi ha l’opportunità di fare vedere perché lo abbiamo preso”.