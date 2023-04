Roma: pre-accordo con N'Dicka

I giallorossi sono pronti a offrire il triplo dell'ingaggio che il difensore percepisce all'Eintracht di Francoforte

16-04-2023 12:50

La Roma prosegue con il maquillage in vista dell’anno prossimo. Vicinissimo Aouar, i giallorossi avrebbero le mani anche su Evan N’Dicka, difensore classe 1999 che è in scadenza con l’Eintracht Francoforte (il contratto è fino al 30 giugno del 2023). A quanto scrive Calciomercato.com, Tiago Pinto avrebbe già raggiunto un pre-accordo con il giocatore francese per quanto riguarda la parte economica. I giallorossi sono infatti pronti a offrire il triplo di ciò che N’Dicka percepisce adesso in Germania, vale a dire 700 mila euro a stagione. I Friedkin sperano che la campagna-acquisti possa beneficiare anche degli introiti provenienti dalla qualificazione alla prossima Champions League.