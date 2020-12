Roma: pressing su Scamacca e El Shaarawy

Il calciomercato deve ancora iniziare ufficialmente, ma la Roma vuole giocare d’anticipo per dare al tecnico Fonseca qualche alternativa in più in attacco.

Due sono i nomi in particolare che girano sui taccuini della dirigenza: Scamacca e El Shaarawy. Si tratterebbe tra l’altro di due clamorosi ritorni: il faraone ha infatti militato tra le fila giallorosse per tre stagioni dal 2016 quando i capitolini lo prelevarono dal Monaco al 2019, segnando 34 gol, mentre Scamacca ha fatto le giovanili dal 2012 al 2015.

Stephan El Shaarawy, ceduto dalla Roma un anno e mezzo fa ai cinesi del Shanghai Shenhua per 16 milioni potrebbe essere il profilo giusto cercato dal tecnico portoghese, ma attenzione anche al giovane Scamacca di proprietà del Sassuolo. Entrambi potrebbero clamorosamente tornare a vestire la maglia giallorossa.

OMNISPORT | 28-12-2020 10:47