Roma, problema per Abraham: si attendono gli esami

05-09-2022 00:02

Non c’è solo la larga sconfitta a preoccupare José Mourinho. La Roma è infatti preoccupata anche per le condizioni di Tammy Abraham, che al 70′ contro l’Udinese ha avuto uno scontro di gioco con Becao. L’attaccante inglese è caduto male a terra sentendo dolore alla spalla sinistra. Ha provato a resistere, ma dopo il terzo dei quattro gol dei friulani, ha lasciato il campo sostituito da Shomurodov.

A vedere la partita dell’ex giocatore del Chelsea c’era anche il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate. Ma alla fine non è stata una grande serata per Abraham, tra sconfitta e infortunio. Trauma contusivo alla spalla sinistra per l’attaccante, si attendono nelle prossime ore ulteriori esami strumentali.