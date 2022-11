Roma, scontro totale con Karsdorp

22-11-2022 13:56

L’uomo tanto criticato da José Mourinho alla fine era Rick Karsdorp. E adesso la rottura fra il giocatore e la Roma è sotto gli occhi di tutti. Infatti, per il secondo giorno di fila il difensore olandese ha deciso di non presentarsi a Trigoria. La formazione giallorosso è in partenza per la tournée in Giappone, dove il terzino destro non ci sarà.

Come riporta Il Tempo, Karsdorp ha pertanto deciso di rimanere ad Amsterdam con la famiglia e questa scelta porterà a provvedimenti disciplinari da parte del club giallorosso. La Roma sta studiando infatti che tipo di sanzione comminare nei confronti del difensore olandese.