Roma, scoop clamoroso su Cristiano Ronaldo: cosa c'è di vero

Cristiano Ronaldo vuole andare via dal Manchester United per continuare a giocare la Champions, il torneo continentale più importante di cui è il miglior marcatore della storia. Negli ultimi giorni si è parlato di Bayern Monaco, ma il club tedesco ha smentito questa indiscrezione. Sulle tracce del portoghese però sembrerebbero esserci anche due squadre della Serie A.

Cristiano Ronaldo: voci su Juve e Roma

Cristiano Ronaldo infatti è stato accostato anche alla Juventus, la sua ex squadra con cui ha giocato tre anni prima di trasferirsi al Manchester United. Oltre al ritorno in bianconero però, stando alle ultime voci anche la Roma sta tentando il cinque volte Pallone d’Oro. Il connazionale José Mourinho ha già allenato il campione portoghese e potrebbe convincerlo a giocare nuovamente per lui nella Capitale d’Italia.

Roma, prenotato l’Olimpico per una grande presentazione?

I tifosi della Roma ci credono, specialmente dopo alcuni vocali audio che stanno girando e che stanno facendo impazzire i giallorossi. Lo scoop infatti sarebbe questo: il club ha prenotato lo stadio Olimpico per una presentazione in grande stile in programma la sera di mercoledì 29 giugno. L’orario non è ancora stato stabilito nel dettaglio, ma la società capitolina sarebbe pronta ad aprire l’impianto ad un grande numero di tifosi.

Roma, voci contrastanti sull’arrivo di Ronaldo

Si parla di Cristiano Ronaldo, ma c’è chi ha provato a riportare i tifosi della Roma coi piedi per terra. Su Instagram infatti, il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha detto la sua: “Mi stanno arrivando tantissime domande su Ronaldo alla Roma. Se avessimo avuto riscontri ne avremmo già parlato. Non ci risulta nulla di nulla, con tutto il rispetto per chi l’ha scritto.

Addirittura si parla di Olimpico prenotato per la presentazione. Abbiamo fatto le nostre verifiche, non risulta nulla. Noi diciamo quello che sappiamo, con tutto il rispetto per chi ha messo in giro queste voci. Io ci metto la faccia e mi permetto di dirlo: a me sembra che queste cose vengano messe in giro per illudere le persone e un po’ per prenderle in giro, su qualcosa che non esiste. Mi sembra di rivivere la storia di Guardiola alla Juventus“. La Roma non regalerebbe la Champions a Ronaldo e l’investimento economico è importante, ma c’è chi ancora nutre speranza.

