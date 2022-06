Roma sempre più vicina a Grillitcsch: ore decisive per il mediano austriaco

25-06-2022 20:28

Roma vicina a Florian Grillitsch. Per il mediano classe 1995 in scadenza contrattuale con l’Hoffenheim, nonché punto fermo della nazionale austriaca, sarebbero ore decisive per il suo passaggio in giallorosso. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Le intenzioni sono reciproche: quella del giocatore, particolarmente voglioso di giocare in Serie A, e di José Mourinho, che ha fatto il suo nome per imbottire la zona nevralgica ed avere una marcia in più in fase d’interdizione. Un’operazione a parametro zero, dunque, che non dovrebbe incontrare ostacoli e andare presto in porto. Due maglie vestite, fin qui, da Grillitsch: quella del Werder Brema, in cui è cresciuto e, appunto quella dell’Hoffenheim. Non una stagione particolarmente brillante, l’ultima, costellata dagli infortuni e con appena 18 presenze in Bundesliga.

