Roma: si tratta Gianluca Scamacca

Kluivert ed Ibanez verso la cessione

15-06-2023 09:02

Il Messaggero segnala che Tiago Pinto, GM della Roma, si trova a Londra per trattare l’arrivo di Gianluca Scamacca. I capitolini vorrebbero l’attaccante in prestito al massimo con diritto di riscatto, mentre il West Ham lo cederebbe volentieri con l’obbligo. Oltre all’italiano, Pinto tratterà il fronte cessioni, come Justin Kluivert al Bournemouth. Altro elemento in uscita è Roger Ibañez, visto anche l’arrivo di N’Dicka: sono previsti incontri con Tottenham e Chelsea per i margini della cessione dello spagnolo, il cui ricavato andrebbe a rimpinguare le casse giallorosse