Roma-Siviglia 0-0: i giallorossi crescono, ma non segnano

Sesta amichevole per la Roma di José Mourinho, che dopo il pari contro il Porto affronta il Siviglia in una sfida che mantiene alto il livello di difficoltà, importante per arrivare al meglio ad inizio stagione e per permettere ad alcuni giocatori di alternarsi a quelli già scesi in campo nell’ultimo impegno.

Primi 20′ disputati a buona intensità: da sottolineare una buona occasione sui piedi di Mkhitaryan, sventata da Dmitrovic. Per il Siviglia, buone sortite dalle parti di Suso e vantaggio sfiorato al 24′ con En-Nesyri, chiuso dall’ottimo Fuzato.

Il primo tempo, comunque, vive di ritmi alti e diverse emozioni da una parte e dall’altra, con la Roma che conclude avanti, sfiorando il vantaggio con El Shaarawy e Kumbulla: la prima frazione termina comunque 0-0.

Il copione della ripresa è il medesimo del primo tempo: Siviglia vicino al goal al 52′ con En-Nesyr che sfrutta un’incertezza di Ibanez, senza però concretizzare. Al 66′ cambia la partita: Gudelj, già ammonito, becca un altro cartellino giallo lasciando i suoi in dieci uomini. È un’amichevole, vero, ma l’arbitro non vuole sentire ragioni: Roma in superiorità numerica.

Ultima parte di gara molto combattuta a centrocampo, ma spezzettata da alcuni interventi che valgono il giallo a Kumbulla e Diawara. All’85’ occasione per il Siviglia che con Ivan Romero impegna Rui Patricio, che con un colpo di reni manda in angolo. Il risultato non cambia: 0-0 e secondo pari consecutivo per la Roma di Mourinho nella tournée portoghese che, però, mostra ancora una volta una certa solidità in difesa e a centrocampo.

IL TABELLINO

SIVIGLIA-ROMA 0-0

MARCATORI: –

ROMA (4-2-3-1): Fuzato (46′ Rui Patricio); Reynolds (46′ Karsdorp), Ibanez, Kumbulla (74′ Smalling), Calafiori (60′ Mancini); Bove, Darboe (46′ Diawara); Perez (74′ Zalewski), Mkhitaryan (46′ Pellegrini), El Shaarawy (60′ Zaniolo); Mayoral (60′ Dzeko). All. Mourinho.

SIVIGLIA (3-4-2-1): Dmitrovic; Ángel, Gudelj, Rekik; Navas, Fernando, Rakitic, Ocampos; Suso, Oscar Rodriguez; En-Nesyri. All. Lopetegui.

AMMONITI: 59′ Gudelj (S), 66′ Gudelj (S), 71′ Kumbulla (R), 82′ Diawara (R)

ESPULSI: 66′ Gudelj (S)

OMNISPORT | 31-07-2021 20:45