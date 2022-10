Roma, Spinazzola si ferma. Dubbi sui tempi di recupero

31-10-2022 15:11

Niente Hellas per Leonardo Spinazzola, e preoccupazione per i tempi di rientro. L’esterno della Roma e della Nazionale, durante l’allenamento di sabato scorso ha riportato una lesione al retto femorale sinistro, infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco, comprensibilmente, sino alla pausa mondiale. Niente derby pertanto per il numero 37 che, nella gara di questa sera al Bentegodi, verrà sostituito da Zalewski.

Infermeria giallorossa che, nonostante il rientro in gruppo di Matic e Celik, torna a riempirsi privando Mourinho di un pezzo pregiato della rosa. Niente pace, quindi, per una squadra che in poco meno di quattro mesi di stagione ha fatto contare ben 18 infortuni tra traumi e lesioni muscolari, un record francamente non invidiabile che mette in serissima difficoltà nelle scelte il tecnico portoghese.