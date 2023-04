Roma, Strootman: "Non si deve sottovalutare il Feyenoord"

L'ex Roma consiglia i vecchi compagni sulla sfida di Europa League

19-04-2023 09:48

Il centrocampista del Genoa in prestito dal Marsiglia Kevin Strootman, in un’intervista a Il Messaggero, ha parlato del Feyenoord ovvero dell’avversario della Roma in Europa League: “Conosco bene il suo allenatore Slot, con cui ho giocato un paio d’anni allo Sparta Rotterdam. All’andata hanno dimostrato gran carattere ed energia, ma anche la Roma ha giocato un’ottima partita ed è stata sfortunata. Con l’Olimpico pieno, se non sottovaluta l’avversario, può farcela a passare il turno. Il Feyenoord non sta vincendo per caso il campionato in Olanda. Fondamentale il rientro di Dybala, un fuoriclasse vero”.