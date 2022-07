Roma su Belotti: c'è il sì di Mourinho, ma serve vendere

05-07-2022 08:25

Il Monaco resta la pretendente numero uno per Andrea Belotti, che avrebbe già raggiunto un accordo ma non è da escludere – secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb – che il 28enne attaccante Azzurro decida di rimanere in Serie A.

Sul giocatore torna infatti in corsa la Roma, che starebbe pensando di affiancare a Tammy Abraham un’altra punta di sicuro rendimento. Mourinho gradirebbe l’arrivo in giallorosso dell’ormai ex granata, ma c’è un ostacolo non da poco: serve prima fare cassa.

I capitolini dovrebbero prima vendere qualche giocatore – Zaniolo, il più indicato – per poter muoversi con maggiore destrezza in un mercato che finora ha visto arrivare il solo Nemanja Matic, annunciato nella giornata di ieri.

Se vuole davvero arrivare a Belotti, la Roma deve fare in fretta.

