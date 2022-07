Roma su Berardi in caso di addio di Zaniolo

06-07-2022 10:15

“Roma su Berardi se Zaniolo va via”, questo il titolo importante che si apprende leggendo stamane, le colonne di Tuttosport.

Sull’attaccante della Roma è forte l’interesse della Juventus, ma la distanza tra la richiesta giallorossa e l’offerta bianconera è ancora distante. Nonostante questo però si continua a lavorare per trovare una soluzione e la sensazione ormai è quella che Zaniolo, molto probabilmente, non vesta la casacca della Roma nel prossimo campionato.

Per questo motivo i dirigenti giallorossi stanno iniziando a guardarsi intorno per non farsi trovare scoperti. Sulla lista degli acquisti non c’è solo Frattesi del Sassuolo: dalla squadra neroverde infatti potrebbe arrivare Domenico Berardi. L’attaccante della nazionale è sempre stata la prima scelta di Mourinho, sin da inizio giugno per cui è facile che la Roma punti il mirino sull’attaccante in caso di partenza di Zaniolo.