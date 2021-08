Roma, Tammy Abraham si presenta ai tifosi: "Sono qui per vincere trofei"

Oggi è stato il giorno della presentazione ufficiale del nuovo acquisto della Roma Tammy Abraham, che ha già avuto modo di lasciare il segno sul campo senza però ancora trovare la via del gol. Eccone qualche stralcio:

“Guardando giocare le squadre italiane ti rendi conto che sia un calcio tattico, le squadre difendono bene. Sono sempre messe bene in campo. In Premier League ci sono le grandi squadre che quando giocano contro le piccole le dominano sempre, in Italia c’è più equilibrato. Qui sono tutte buone e preparate. Nell’ultimo anno al Chelsea ho giocato meno di quanto sperassi. E’ stato importante parlare con Mourinho”.

La Roma è già pronta pr vincere un titolo?

“E’ una bella domanda, ho parlato con Mourinho e Tiago Pinto mi hanno spiegato l’ambizione del club. Sono arrivato alla Roma non solo per fare gol, ma soprattutto per vincere dei trofei e speriamo di poterlo fare già da quest’anno. La Conference è un trofeo complicato, ma ci proveremo. Ci tengo a dire che non sono qui solo per Josè, la sua presenza è stata importante ma ho sempre seguito la Roma. Ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio al Chelsea con Palmieri e Rudiger e soprattutto Tony me ne parlava benissimo della Roma. Mourinho poi è un vincente e ha caratteristiche in cui mi ritrovo”.

Come pensi di sostituire Edin Dzeko?

Sono concentrato sul mio calcio. Ho sempre cercato di aiutare la squadra che rappresentavo. Quando la Roma si è presentata ho spostato il mio focus. Indosserò la maglia nove di Dzeko, l’ho sempre seguito in tv “durante la mia adolescenza. Tanto di cappello per quello che ha fatto qui, ora tocca a me colmare il gap ed è una bella responsabilità. Ma ho fiducia nelle mie capacità. Lukaku ha fatto il percorso inverso al mio, è tornato a Londra ma è un grande calciatore. Io sono comunque giovane, per me è un passo importante”.

OMNISPORT | 27-08-2021 23:04