Roma, Tiago Pinto gela Zaniolo e avvisa Smalling

In casa giallorossa continuano a tenere banco i casi di mercato: il general manager non apre al ritorno in gruppo dell'attaccante e si sofferma sul futuro del difensore inglese.

04-02-2023 19:16

In casa Roma continua a tenere banco il mercato, anche quando le sessioni di trasferimento sono chiuse. Intervistato da Dazn prima della partita contro l’Empoli il general manager dei giallorossi Tiago Pinto è stato costretto a rispondere alle domande di rito su Nicolò Zaniolo, alla fine rimasto in rosa, ma escluso dal progetto tecnico per volontà della famiglia Friedkin, ma anche sul futuro di Chris Smalling, la cui permanenza nella Capitale è sempre più in bilico dal momento che le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno sono ancora ferme.

Dalle parole di Pinto sembra emergere che la lettera di “pentimento” indirizzata da Zaniolo alla società non basterà per riportare l’attaccante all’interno del gruppo: “Su Nicolò penso che la linea della società è stata abbastanza chiara. Non sarebbe positivo per nessuno parlare di lui ogni partita” ha tagliato corto il dirigente portoghese, che ha poi mandato un messaggio piuttosto chiaro a Smalling

Nel contratto del difensore inglese è presente una clausola di rinnovo unilaterale che scatterà al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali, traguardo toccato proprio contro l’Empoli. Rinnovo eventuale che sarebbe però alle stesse cifre d’ingaggio attualmente in essere: “La palla passa a Chris. Tutte e due le parti vogliono continuare insieme. Questa clausola dà il potere a lui, se vuole rimanere o meno” ha detto Pinto.