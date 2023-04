Il dirigente giallorosso evita la questione Dybala: "Godiamocelo con questa maglia, il futuro è oggi. Aouar? Non voglio essere in pole e finire come la Ferrari".

13-04-2023 19:08

Il pre-partita odierno è stata per il ds romanista Tiago Pinto l’occasione per fare il punto sul calcio-mercato: “Se siamo in pole su Aouar? E’ un grande calciatore, ma non voglio fare come la Ferrari, brava in qualifica e meno efficace quando deve vincere; no, non ha fatto le visite. Voglio essere chiaro su Dybala: il futuro è adesso, nel calcio in ogni sessione di mercato tutto può accadere; non mi fa piacere che si parli solo del futuro di Paulo, dopo che la Roma lo ha acquisito, dobbiamo essere felici che giochi con noi, senza pensare al futuro. In settimana avremo novità su Smalling, la sua intenzione e la nostra sono note”.