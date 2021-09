Roma, tifosi pazzi di gioia: “E’ cambiata la musica”

La Roma soffre e anche tanto ma alla fine riesce a portare a casa i tre punti. Una gara davvero impegnativa quella della formazione giallorossa che gioca un buon primo tempo che chiude in vantaggio grazie a Cristante ma nella ripresa subisce il pareggio del Sassuolo che ha anche delle occasioni per vincere. Ma alla fine a decidere è un gol di El Shaarawy al 91’ mentre ai neroverdi viene annullato un gol a Scamacca al 95’ per una posizione di fuorigioco.

Ci è voluto anche un pizzico di fortuna per riuscire a conquistare i tre punti che proiettano la Roma a quota 9, ma i fan giallorossi apprezzano anche questo e sperano che l’arrivo in panchina di Josè Mourinho significhi anche una maggiore fortuna rispetto al passato.

Problema risolto con Rui Patricio

I tifosi della Roma esaltano la prestazione del portiere portoghese che nella gara con il Sassuolo diventa uno degli uomini chiave con due-tre interventi di altissimo livello per salare la sua porta: “La Roma ha il miglior portiere della serie A – scrive Gabriele – Pochi dubbi su questo, Rui Patricio è un fenomeno”. Anche Giacomo la pensa allo stesso modo: “E’ stato il migliore in campo della Roma senza dubbi, tre grandi parate e una sicurezza ritrovata per la difesa. Garanzia di rendimento”.

Le mille di Josè Mourinho

Nella gara contro il Sassuolo, Josè Mourinho festeggia un traguardo importante, quello delle 1000 panchine in carriera. Ma più che del passato i tifosi della Roma sperano di poter contare sulle capacità del tecnico nel presente e nel futuro: “Nel modo in cui la Roma riparte e attacca gli spazi in velocità e profondità vedo davvero tanta mano di Mourinho. L’atteggiamento mi sembra già piuttosto sintonizzato con quello che vuole il tecnico”.

Le proteste contro l’arbitro

I tifosi della Roma recriminano per alcune decisioni del direttore di gara che nella prima frazione non estrae il secondo giallo per Chiriches mentre ammonisce Ibanez, per quello che secondo molti non era neanche un fallo: “Questi sono gialli da parte di arbitri impreparati che fanno entrare in diffida e saltare partite chiave a giocatori importanti”. Anche Mat è critico nei confronti del fischietto: “Il giallo a Ibanez per la sua bellissima entrata in scivolata sul pallone spiega perché la Premier è più seguita della serie A”.

SPORTEVAI | 12-09-2021 22:47