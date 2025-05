Roma, Totti da impazzire: show a Ballando con le stelle, la battuta virale

Il Pupone non balla, ma che spettacolo! Il pubblico in delirio per le sue battute, le gag con Zazzaroni e i ricordi dei compagni in versione ballerini

Non ha danzato, ma ha fatto comunque ballare tutto lo studio. Francesco Totti, ospite speciale di ‘Sognando Ballando con le Stelle’, ha dimostrato che per conquistare il pubblico non servono piroette né passi di cha-cha-cha. Basta essere Totti. Accolto da un’ovazione da stadio, l’ex capitano della Roma – che ultimamente si sta divertendo in tv dopo l’ospitata anche da Fazio – ha infiammato il sabato sera televisivo con battute, emozioni e una firma… sospetta.

Lacrime e nostalgia: il tributo al campione

Il debutto in studio è da film d’autore. Parte un video che ripercorre i momenti epici della carriera di Totti: dal celebre “cucchiaio” contro l’Olanda a Euro 2000 al rigore con l’Australia nel 2006. Il tutto accompagnato da “Mai sola mai” di Marco Conidi e “Grazie Roma” di Antonello Venditti. Se non vi è scesa una lacrimuccia, forse avete il cuore di pietra.

E Milly Carlucci lo sa: “I miei autori hanno fatto a botte per chi doveva montare questa clip, con le lacrime. Te lo aspettavi questo da piccolo?” Totti risponde con semplicità: “Ogni bambino ha il proprio sogno nel cassetto, però non avrei mai pensato di tutto questo. Quello che consiglio ai giovani è di divertirsi e inseguire un sogno”.

“Chiudi il programma se ballo io”

A un certo punto, entra in scena Paolo Belli con un foglio in mano e faccia da furbetto: “Casualmente c’è scritto: Io, Francesco Totti, dichiaro di partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle”.

Totti, da sempre allergico ai riflettori fuori dal campo, entra subito in modalità autoironia: “Eh, per questo non sono mai venuto, altrimenti chiudi la trasmissione. E poi alle 8.30 vado a letto”. Altro che rumba: il Pupone ha una tabella di marcia da nonno sprint.

Eppure, tra una risata e l’altra, un piccolo spiraglio lo lascia: “Non so ballare e poi sono timido. Ma nella vita mai dire mai. Questo è un momento stupendo della mia vita, sto bene”.

Totti giudice (improvvisato) delle danze degli ex colleghi

Per cercare di smuoverlo, Milly tira fuori l’artiglieria pesante: video delle performance di vecchi amici calciatori. Totti commenta con lo stile inconfondibile di chi la sa lunga (e non ha paura di dirlo): “Vieri: conoscendolo mi sembra strano che abbia accettato di fare una cosa del genere, ballava bene ma aveva le movenze da attaccante”.

Non mancano poi altri giudizi tecnici su ex compagni: “Delvecchio: lui è un ballerino, finiti gli allenamenti ballava sempre nello spogliatoio, si muove bene”.

Per non dimenticare la performance di Maradona a Ballando: “Diego è l’emblema di tutto, può fare qualsiasi cosa, ci manca tanto, nel mondo del calcio e fuori è stato il numero uno”.

Totti prosegue poi su “Del Piero: mi ha impressionato, 10 e lode, è un ragazzo eccezionale”. Ed ancora: “Candela: ragazzo estroso, siamo stati a cena ieri sera, anche a lui un 10″.

Ed infine: “Bruno Conti: Numero 1, quando si mettono in pista così significa che si mettono in gioco”.

Totti re della pista

Forse non ha ballato, ma si è emozionato. E tanto. Occhi lucidi, battute a raffica, e un pubblico in piedi che lo ha letteralmente travolto d’affetto. Alla fine, lo dice anche lui: “Sono tanti anni che mi corteggi, è colpa mia. Ti ho detto di no perché avevo sempre degli impegni”. E poi una confidenza da ex calciatore che ancora sogna il campo: “Nel calcio c’è un inizio e una fine, ma io un altro anno o due li avrei fatti come giocatore”.

E mentre tutti sognano di vederlo davvero in pista l’anno prossimo, lui lancia l’ultima battuta a Zazzaroni: “Quando giocavo mi massacravi, adesso tocca a me. Però il voto è 8”.

