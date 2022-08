Roma, Veretout ai saluti. Anche Afena-Gyan potrebbe partire

03-08-2022 15:19

Nell’ultimo lustro, Jordan Veretout è stato senz’altro uno dei mediani più incisivi e apprezzati della Serie A. Tuttavia, l’esperienza italiana del transalpino sembrerebbe ormai prossima a chiudersi.

La Roma ha necessità di liberare spazio a centrocampo per preparare l’affondo finale a Wijnaldum, e Veretout è il primo indiziato a fare bagagli. C’è il Marsiglia di Igor Tudor forte su di lui e l’accordo con la Roma si potrebbe trovare già questa settimana intorno ai 10 milioni di euro, secondo TuttoMercatoWeb.

Prima con la maglia della Fiorentina e poi con quella della Roma, Veretout ha fatto gioire più volte i suoi tifosi con una rete su calcio di rigore – specialità della casa – o grazie a un tiro da fuori potente e preciso. Ben 33 gol e 13 assist in 166 presenze nel massimo campionato italiano non sono affatto poche, per un mediano.

La Roma è in procinto di liberare anche Carles Perez verso il Celta Vigo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato dalle presenze dell’ex Barcellona con i galiziani. A Sassuolo, invece, potrebbe arrivare Afena-Gyan con l’opzione del prestito, magari con diritto di riscatto. Senza dimenticare che pure Justin Kluivert è sul mercato, mentre Nicolò Zaniolo viene corteggiato dal Tottenham. Insomma: l’attacco della Roma verrebbe completamente stravolto e a quel punto forse Thiago Pinto potrà puntare con decisione verso l’ingaggio di Andrea Belotti.

