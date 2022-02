Roma, Veretout non è più titolare: rinnovo in stallo

08-02-2022 17:15

Nel giro di pochi mesi è cambiato parecchio il mondo Roma per Jordan Veretout, mediano francese che con l’arrivo di Mourinho ha perso quei gradi di titolare assoluto che poteva contare con Fonseca. Proprio con l’ex tecnico, a questo punto della stagione, Veretout era già a quota nove gol in Serie A, mentre con lo Special One è termo a quattro, in continuo ballottaggio con Cristante per una maglia da titolare. L’italiano però parte spesso avvantaggiato in quanto più propenso a compiti difensivi.

L’arrivo di Sergio Oliveira poi mette ancora più alla porta il francese, che da qui a fine anno avrà sempre meno chance per mettersi in mostra. Ecco perchè il GM giallorosso Thiago Pinto sta frenando sul rinnovo di Veretout. La volontà della società di aspettare è legata al desiderio di sapere come finirà la stagione. È ovvio che un piazzamento Champions cambierebbe molto i parametri societari giallorossi, e i discorsi sui rinnovi sono dunque bloccati.

A maggior ragione, per un giocatore al momento non al centro del progetto di Mourinho.

