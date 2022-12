Roma, Wijnaldum ha ripreso a calciare in porta

19-12-2022 12:24

Buone notizie per la Roma di José Mourinho. Durante il ritiro invernale in Portogallo dei giallorossi, Georginio Wijnaldum ha ricominciato a toccare il pallone e a calciare in porta. A riportarlo è Il Messaggero.

Il centrocampista olandese, ex di PSG e Liverpool, sta proseguendo il lungo percorso dopo la frattura della tibia patita a inizio stagione. L’obiettivo, da parte della Roma è recuperarlo per la fine di gennaio. Quelli più a breve termine, da parte dello Special One, è coinvolgerlo progressivamente nelle sedute col gruppo. Attualmente, infatti, Wijnaldum sta alternando lavoro in palestra con quello personalizzato in campo.