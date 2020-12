Roma, Zaniolo brucia le tappe: ritorno vicino

Nicolò Zaniolo ha intenzione di mettere nel mirino il 2021 come anno ufficiale della sua rinascita. Il decorso dopo l’operazione sta procedendo per il meglio e, secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore tornerà nei prossimi giorni a correre a Trigoria.

L’ortopedico austriaco che lo ha operato a settembre gli ha consigliato prudenza, secondo lui sarebbe meglio lavorare già in vista della prossima stagione.

Ma il giocatore della Roma non ha intenzione di perdersi l’Europeo del 2021 e, per farlo al meglio, dovrà tornare a giocare in Serie A qualche mese prima. D’altronde lo stesso Zaniolo qualche giorno fa aveva già annunciato un suo precoce ritorno.

Occorre comunque prudenza, perché oltre alla ricostruzione del legamento crociato sinistro è stata fatta una plastica di protezione esterna. Una pratica consolidata da qualche anno, soprattutto all’estero.

L’utilizzo della plastica è indicato per evitare una certa lassità dei legamenti. Il giocatore in questo senso sarà aiutato rispetto alla prima operazione, quando poi tornò e si infortunò nuovamente.

OMNISPORT | 27-12-2020 09:42