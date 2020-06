Roma, Zaniolo lavora a parte

Nuova giornata di allenamenti in casa Roma. Seduta pomeridiana per i ragazzi di Paulo Fonseca e arrivano piacevoli notizie dall'infermeria: a distanza di sole 48 ore dall'operazione al naso si rivede in campo Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è tornato ad allenarsi individualmente e a partire dalla prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo in maniera graduale.

Perotti e Mancini sono ancora costretti ai box, insieme a Pau Lopez: queste settimane non sono bastate al portiere per riprendersi completamente dalla microfrattura al polso della mano sinistra. Oggi lo spagnolo ha svolto una visita di controllo e sembrano non esserci ricadute. Rimane comunque in forse per il match contro i blucerchiati in programma allo stadio Olimpico il 24 giugno alle 21,45. Se non dovesse farcela, al suo posto con ogni probabilità scenderà in campo dal primo minuto Antonio Mirante.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 20:56