Romelu Lukaku paga: Chelsea drastico, per l'ex Inter sembra finita

E’ arrivato il momento di pagare per Romelu Lukaku. L’attaccante del Chelsea, pochi giorni fa, in un’intervista ha rivelato di non essere contento a Londra e ha chiesto perfino scusa ai tifosi dell’Inter per il suo addio in estate, dichiarando di voler tornare un giorno a indossare la maglia nerazzurra.

Lukaku, la furia di Tuchel

Parole che non sono piaciute al tecnico del Chelsea Tuchel, che ha parlato chiaro: “L’intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c’è dietro, ma è molto semplice prendere dichiarazioni fuori dal contesto e fare titoli”.

Per Tuchel le parole di Lukaku sono state un fulmine a ciel sereno: “Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi. Ne discuteremo, ma lo faremo all’interno dello spogliatoio. Se sei un giocatore così importante come Romelu, sei sempre sotto i riflettori: dovrebbe sapere che tipo reazioni provocano parole come queste. A maggior ragione in un periodo in cui non si vince con continuità”.

Lukaku, i provvedimenti contro l’ex Inter

Adesso sono arrivati i primi provvedimenti contro Lukaku. C’era d’altronde da aspettarsi una reazione forte di Tuchel contro l’attaccante belga. In vista della delicata sfida contro il Liverpool, il Chelsea ha deciso di non convocare l’ex giocatore dell’Inter.

Chelsea-Lukaku, è la fine

Una decisione importante quella di Tuchel, anche perché contro il Liverpool in casa il Chelsea non potrà sbagliare, se vuole ancora credere nella possibilità di vincere la Premier League. L’intervista di Lukaku però ha mandato su tutte le furie non solo il tecnico tedesco, ma anche il club londinese e i tifosi dei Blues. Il belga adesso è solo, l’unica sua speranza è quella di cambiare aria oppure di far ricredere l’ambiente. Quest’ultima ipotesi, però, appare assai difficile al momento.

