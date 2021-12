Supercoppa Italiana, Juventus e Inter valutano il rinvio

30-12-2021 18:13

La nuova ondata di Covid che sta colpendo l’Italia e l’Europa intera minaccia di far saltare il primo trofeo della stagione. Inter e Juventus infatti starebbero pensando, scrive Calcio e Finanza, di posticipare la data della Supercoppa Italiana, al momento prevista per il 12 gennaio.

Già la società nerazzurra ha interrotto la vendita dei biglietti per la partita, ma la cosa potrebbe non fermarsi qua. Come si legge proprio su Calcio e Finanza, infatti:

“l’idea sarebbe così quella di posticipare l’incontro al termine della stagione calcistica, con la speranza che l’emergenza si sia attenuata e che la capienza degli impianti sia tornata almeno al livello precedente. Quando è stato scelto di giocare a San Siro si pensava addirittura alla possibilità di riempire lo stadio al 100%, livello che si era poi stabilizzato al 75%”.

Le ragioni del rinvio sarebbero di natura economica, con le nuova capienze (si starebbe parlando di ridurre nuovamente al 50%), che danneggerebbero tantissimo gli sponsor, causando una perdita di circa 1,5 milioni di euro tra incassi da stadio e sponsor.

OMNISPORT