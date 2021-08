Romero lascia l'Atalanta: è ufficiale il suo passaggio al Tottenham

Cristian Romero è un nuovo giocatore del Tottenham. Il difensore argentino lascia l’Atalanta dopo appena una stagione e si trasferisce alla corte degli ‘Spurs’ per 55 milioni. I bergamaschi avevano precedentemente provveduto a riscattare il suo cartellino dalla Juventus: “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Cristian Romero dall’Atalanta. – scrivono gli Spurs nel loro comunicato ufficiale – Cristian indosserà la maglia numero 4. Ventitré anni, arriva dopo esser stato nominato ‘Miglior difensore della Serie A nella scorsa stagione, con le sue prestazioni che hanno aiutato l’Atalanta a concludere il campionato al 3° posto per il 3° anno consecutivo”.

Anche l’Atalanta ha ufficializzato la cessione del centrale argentino, specificando che il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto: “Atalanta B.C. – si legge nella nota – comunica la cessione del calciatore Cristian Romero al Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con diritto di opzione. Nel ringraziare Cristian per aver sempre indossato con impegno, grinta e cuore la maglia nerazzurra nell’anno trascorso insieme e aver lasciato un marchio indelebile in una stagione storica per il Club, – aggiungo i bergamaschi – gli auguriamo le migliori soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale, per questa sua nuova esperienza in Inghilterra. In bocca al lupo Cuti!”.

Dopo la brillante stagione disputata con la maglia nerazzurra, Romero ha anche partecipato alla Copa America con l’Argentina, collezionando 3 presenze, fra cui quella nella finale vinta dall’Albiceleste contro il Brasile.

OMNISPORT | 06-08-2021 21:16