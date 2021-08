Romero-Tottenham, si chiude: c'è il sì dell'Atalanta

Per uno che arriva ce n’è un altro che saluta. Movimenti in difesa per l’Atalanta, uno dei club più attivi in questa sessione di mercato. Il club orobico sta puntellando il reparto arretrato per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Gian Piero Gasperini.

Cristian Romero è a un passo dall’addio all’Atalanta. La società di Percassi ha accettato l’offerta di 50 milioni di euro più 5 di bonus presentata dal Tottenham per il classe 1998, che firmerà un contratto di 5 anni con gli Spurs. Secondo Sky Sport, prima di dare il definitivo via libera il club orobico vuole avere in mano il sostituto.

Nelle ultime ore, l’Atalanta ha accelerato l’operazione Merih Demiral con la Juventus. Il difensore turco è pronto a vestire la maglia nerazzurra: accordo tra i club sulla base del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Demiral dentro, Romero fuori: l’Atalanta si prepara a chiudere nelle prossime ore la doppia operazione in difesa.

OMNISPORT | 03-08-2021 17:37