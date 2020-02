Ronaldinho diventa un documentario

Come riportato dal Mundodeportivo, Ronaldinho sta registrando un documentario sulla sua vita. Diretto dagli inglesi Stuart e Andrew Douglas, si tratta di una celebrazione del Gaucho per quanto fatto in campo e pure fuori dal rettangolo di gioco.

Al progetto stanno lavorando circa 20 persone. L'ex stella, tra le altre, di Barcellona e Milan è seguita costantemente dalle telecamere. Tantissime le testimonianze per rendere il documentario sul Gaucho il più reale e completo possibile.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 07:42