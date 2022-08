Ronaldo: "A Madrid c'è chi andava al Bernabeu solo per vedere lui"

01-08-2022 18:28

In pochi possono permettersi di parlare di altri fuoriclasse del calcio mondiale facendo la predica dallo stesso pulpito. Certamente però, Ronaldo Luis Nazario de Lima può parlare di qualsiasi collega senza doversi curare troppo di questo problema, dato che è considerato Il Fenomeno da tutti gli appassionati di calcio del globo.

Sarà dunque lusingato Angel Di Maria nel leggere le parole del fuoriclasse brasiliano, rilasciate nel corso di un’intervista poi uscita sulla Gazzetta dello Sport: “Conosco bene Di Maria: a Madrid c’era chi andava allo stadio solo per vedere lui. Non gli daresti mai 34 anni, fisicamente sta ancora da dio. E giocando vede cose che quasi tutti gli altri non vedono. Lui non gioca, inventa: soprattutto assist”.

Il Fenomeno non si è dunque risparmiato in complimenti indirizzati al nuovo acquisto della Juventus, che già durante il tour negli Stati Uniti ha messo in mostra parte del vastissimo repertorio di finte, passaggi e giocate di classe di cui dispone. Il nuovo numero 22 bianconero sarà senza dubbio una delle frecce che infiammeranno maggiormente la nuova Serie A 2022/23.

Tra le righe della frase pronunciata dall’ex calciatore brasiliano, si può leggere però una lieve stoccata destinata a Cristiano Ronaldo, la stella polare sopra al Bernabeu durante il periodo speso da Angel Di Maria a Madrid. El Fideo, meno popolare di CR7, attirava comunque diversi fan merengue a detta del brasiliano…

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE