Ronaldo al Napoli? La voce di mercato scatena sogni e ironie sul web

03-07-2022 09:05

Se avete sorriso all’idea di vedere Icardi al Monza – a magari davvero succederà – quale è stata la vostra reazione nel leggere dell’ipotesi Cristiano Ronaldo al Napoli? Il mercato più instabile e pazzo degli ultimi anni ha partorito anche questa voce, che da ieri sta facendo il giro del web. Stanco del Manchester United e desideroso di giocare la Champions Cr7 avrebbe fatto un pensierino anche al club azzurro. Fantasia o realtà? Difficile dirlo ora, non trapelano posizioni ufficiali ma anche gli esperti di mercato non si sbilanciano nell’etichettare la notizia come una fake news.

Ronaldo al Napoli era una vecchia idea di De Laurentiis

Non è la prima volta che si parla del portoghese al Napoli. Nel 2018 il presidente De Laurentiis rivelò in merito a Ronaldo: “Il suo agente Jorge Mendes è un amico e in una chiacchierata fatta mi chiese se potevamo prenderlo”.

“All’inizio ero spiazzato, ma poi gli risposi che lo avremmo preso volentieri con una strategia: dei primi 350 milioni di fatturato dal suo arrivo gli chiesi di lasciarmi i primi 250 milioni, dando a lui gli altri 100 milioni, denaro che con Cristiano Ronaldo si guadagna quasi in un secondo. Ma Mendes è un uomo molto veloce e ho capito che non avesse tempo da dedicarmi, così si è spostato verso altri lidi”.

Ronaldo era stato accostato anche alla Roma

Di Ronaldo in Italia di nuovo si era già parlato con accostamento alla Roma, anche se sembrava più probabile una scelta tipo Chelsea o un altro club di Premier.

Ronaldo al Napoli scatena i tifosi sul web

Intanto fioccano le reazioni su twitter. Il giornalista Tancredi Palmeri scrive: “Non succederà mai, ma se succede si muove pure il sismografo dall’emozione”. C’è chi sogna: “Adl vende le maglie a 160€. Se ne fa una speciale cr7 a 200€ e gli da 100€ a maglia più 3-4mln cash? Ricordiamo che cr7 solo per venire in Italia risparmia 50-100mln in tasse per il decreto crescita…”

I tifosi del Napoli si scatenano: “Immagina fare una giocata del genere… Portare Ronaldo al Napoli nel suo ultimo anno da presidente e vincere lo scudetto… lo so sarebbe un sogno dal quale ci sveglieremmo tutti sudati” ma anche: “Questo va via dal Man United perché non è abbastanza competitivo per andare al Napoli, con De Laurentiis?”

Il web è un fiume in piena: “Ce lo ripagano in pizze. Già me lo immagino. Pizza Ronaldo. Pizza CR7

Pizza Siuuuuu. Pizza Georgina. Altro che vile denaro”, oppure: “Ma che dite? Mertens 2.4 mln fuori dai parametri a 35 anni. Ronaldo oltre 25mln di stipendio a 37 anni?” e ancora: “Mi suona di più “Il Napoli offerto a Cristiano Ronaldo”…”.

Gli scettici sono la stragrande maggioranza “Il romano non ha manco i soldi per pagare i magazzinieri. Quale cr7. I nostri cristiano ronaldo saranno Zerbin e Gaetano” oppure: “AdL ha solo chiesto info per poter dire in qualche intervista tra 2/3 anni che ci era andato super vicino ma Spalletti non lo voleva. Luminare!” e infine: “Per chiudere Ronaldo al Napoli entro la fine del calcio mercato dovrebbero cominciare adesso a scrivere i contratti per finire a settembre”

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE