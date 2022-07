Premier, Cristiano Ronaldo chiede la cessione: ipotesi Serie A

02-07-2022 20:31

Bomba clamorosa in arrivo dall’Inghilterra riguardante niente di meno che Cristiano Ronaldo. Il fenomeno di Madeira ha vissuto una stagione di luci e ombre dopo il suo ritorno a Old Trafford, ma il suo futuro appare più nebuloso che mai.

Times: Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto la cessione

L’indiscrezione arriva direttamente dal prestigioso Times, media che generalmente non fornisce bufale o notizie inventate di sana pianta. Dunque pare esserci un fondo di verità, col portoghese che vorrebbe sfruttare gli ultimi anni di carriera disputando la Champions League, una competizione che ha vinto ben cinque volte.

Certo ci sono dei parametri finanziari da rispettare, e sembra che Ronaldo capisca la cosa e abbia espresso il proprio desiderio di lasciare i Red Devils solo in caso arrivino offerte che soddisfino la proprietà. Niente muro contro muro dunque, il rispetto tra le parti è troppo, ma uno scambio di vedute che potrebbe portare a una cessione.

I numeri di CR7 con lo United

Nel caso si concretizzasse un trasferimento, sarebbe il secondo in due anni dopo aver lasciato la Juventus negli ultimi giorni di mercato della scorsa estate, proprio per far ritorno a Old Trafford, stadio che per primo ha fatto conoscere la vera grandezza del numero 7 al mondo.

A Manchester il bottino di reti è stato comunque notevole (24 gol in 38 partite ufficiali, di cui 18 in Premier e sei in Champions), ma questo non è bastato allo United, che ha concluso la stagione al sesto posto con 58 punti, il record negativo del club nella sua storia.

Con l’arrivo di Erik Ten Hag, non è neanche detto al 100% che Ronaldo abbia il posto fisso assicurato, data la filosofia basata sui giovani dell’ex allenatore dell‘Ajax.

Dove potrebbe giocare Cristiano Ronaldo nel 2022/2023

A dire la verità non sono tante le squadre che potrebbero ingaggiare Cristiano Ronaldo, per due motivi principali: il costo dello stipendio del portoghese è fuori scala, e inoltre la maggior parte delle big europee ha già il proprio centravanti titolare.

Escludendo esperienze esotiche come Cina, USA o Emirati, in Europa il Bayern Monaco ci aveva fatto un pensiero data la possibile partenza di Robert Lewandowski, ma al momento è poco più che un pensiero.

Nei giorni scorsi era stata paventata l’opzione Serie A, coi bookmaker che avevano iniziato a quotare un CR7 alla Roma, cosa di fatto poi smentita. Oggi è uscita, sempre dal Times, l’ipotesi Napoli in caso di addio di Osimhen, e a guardarla bene i partenopei potrebbero anche avere la forza di ingaggiare il portoghese per una stagione, sfruttando i soldi della vendita del nigeriano.

