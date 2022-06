Cristiano Ronaldo, non solo la Roma sul portoghese

26-06-2022 16:39

Sebbene le prestazioni di Cristiano Ronaldo per il Manchester United siano state buone, il suo ritorno all’Old Trafford non è andato come aveva previsto.

Dopo l’arrivo di Erik ten Hag, la preoccupazione di Ronaldo per la mancanza di competitività dello United ha fatto sì che altri club iniziassero a considerare la possibilità di ingaggiarlo. I rapporti suggeriscono che un paio di club hanno già manifestato indirettamente il loro interesse.

Secondo quanto riportato, Chelsea e Roma hanno espresso il loro interesse per l’ingaggio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United.

The Athletic ha riferito che il Chelsea, con Todd Boehly che si è insediato come direttore sportivo ad interim dopo l’acquisizione del club da parte del suo consorzio, ha incontrato l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, per discutere la possibilità di un suo trasferimento.

Ronaldo ha ancora un anno di contratto e la possibilità che se ne vada dopo una sola stagione è cresciuta con l’arrivo di Erik ten Hag, che non sembra considerare Cr7 centrale nel suo progetto

Nel frattempo, Retesport riporta che i giallorossi sono interessati a ingaggiare il 37enne, con il gruppo di Friedkin che vorrebbe riunirlo con l’ex boss Jose Mourinho, in modo da competere per la vittoria dell’Europa League dopo aver frionfato in Conference.

