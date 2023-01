10-01-2023 22:15

Incredibile ma vero: lo stipendio di Cristiano Ronaldo è molto più alto di quanto ipotizzato. L’ex attaccante della Juventus infatti, che ha firmato recentemente con gli arabi dell’Al-Nassr, è diventato l’atleta più pagato al mondo con 200 milioni di euro all’anno per due anni e mezzo. Non solo, il portoghese incasserà un miliardo fino a fine decennio, diventando ambasciatore del club per i Mondiali del 2030.

Ronaldo guadagnerà il doppio di quanto ipotizzato

Secondo una fonte vicina al club saudita però, il reale stipendio di Cristiano Ronaldo è molto più alto: infatti, il cinque volte Pallone d’Oro guadagnerà addirittura il doppio, circa 400 milioni di euro, perché sarà il testimonial dell’Arabia Saudita per la candidatura congiunta con Grecia ed Egitto ai Mondiali del 2030. Lo stipendio da calciatore è praticamente una parte minima, dato che la vera fortuna del portoghese sarà tra bonus, sponsorizzazioni e diritti d’immagine.

Ronaldo, la prima sarà contro Messi

Cifre da capogiro per Cristiano Ronaldo, che in questo modo ha battuto ancor di più ogni record monetario grazie alla scelta dell’Al-Nassr, che però non sarà la squadra con cui scenderà in campo per la prima volta in Arabia Saudita.

Adesso è infatti ufficiale: la prima dell’ex Juventus sarà il 19 gennaio con una mista composta da giocatori del suo nuovo club e i rivali cittadini dell’Al Hilal in un’amichevole contro il Psg del “rivale” Leo Messi. La partita, denominata Riyadh Season Cup, si disputerà 24 ore dopo Milan-Inter di Supercoppa.

Al-Nassr, non solo Ronaldo: una squadra da sogno

Nel frattempo, l’Al-Nassr potrebbe fare le fortune di altri giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, il club arabo starebbe pensando di ingaggiare per la difesa due amici ed ex compagni di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: Sergio Ramos e Pepe. Nel mirino ci sono anche due Palloni d’Oro che ancora adesso militano nel club campione d’Europa: Modric e Benzema. Oltre a loro, l’Al-Nassr starebbe pensando a Sergio Busquets, Kante, Reus, Hazard, Firmino e l’ex Inter Icardi.