Ronaldo ancora 'bersagliato' da Ten Hag: le parole del tecnico

09-09-2022 21:48

“Ci vorrà del tempo affinché Cristiano Ronaldo capisca che cosa gli chiedo tatticamente e si rimetta in forma dopo aver saltato la pre-season”.

L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, ‘stuzzica’ così Cr7 dopo un tutt’altro che brillante avvio di stagione. L’attaccante portoghese, nelle prime sette gare, né ha segnato un gol né ha fornito un assist ai compagni. “Non capitava – ricorda la Gazzetta dello Sport – dalla stagione 2003-2004, aveva 18 anni ed era appena arrivato al Manchester United”. I Red Devils sono reduci dal ko all’esordio in Europa League contro la Real Sociedad. In Premier League, dopo un avvio poco convincente, sono riusciti a raddrizzare la rotta e si trovano ora a 12 punti, tre in meno dell’Arsenal capolista e due in meno del Manchester City e del Tottenham.

Proprio la Premier League ha rinviato, in rispetto alla morte della Regina Elisabetta II, la prossima giornata. Richard Masters, amministratore delegato del massimo campionato inglese, oggi (venerdì 9 settembre) ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. Come nostra monarca più longeva, è stata un’ispirazione e lascia un’incredibile eredità dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”.