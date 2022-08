Premier League: lo United vince 1-0 a Southampton con Bruno Fernandes. Solo 20' per Cristiano Ronaldo

27-08-2022 15:44

Sembra proprio aver dato il “la” alla propria rimonta in Premier League, il Manchester United, che dopo i primi tre punti conquistati nella terza giornata contro il Liverpool (2-1 firmato Jadon Sancho e Marcus Rashford), ha vinto in trasferta anche contro il Southampton.

Successo di misura al “St Mary’s”: decisivo, in questo senso, il gol al 10′ della ripresa dal solito Brno Fernandes: gran percussione di Elanga, assist al bacio da parte dell’ex Milan Dalot e spettacolare rete al volo del lusitano. Dalot-Brino Fernandes, un asset tutto portoghese a cui non ha preso parte quello più celebre, Cristiano Ronaldo, entrato al minuto 68 al posto di Sancho. Un 1-0 prezioso che per mette ai Red Devils di Erik ten Hag di balzare a quota 6 punti in classifica.