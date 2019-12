Ronaldo di nuovo nel mirino degli anti-Juve

Nel bene o nel male, Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé anche quando la serie A è ferma per la sosta natalizia. Stavolta a scatenare le reazioni del web è il Globe Soccer Award assegnato al portoghese a Dubai: a indicare CR7 come il miglior giocatore del 2019 una giuria composta da membri dell’EFAA (l’associazione europea dei procuratori) e l’ECA, l’associazione dei club europei.

IL PREMIO E LE REAZIONI. Ronaldo s’è piazzato davanti a Messi, Van Dijk e Salah ed è volato negli Emirati Arabi con tutta la famiglia per partecipare alla cerimonia di premiazione. A incorniciare l’evento, la prima pagina di Tuttosport, che ha celebrato il portoghese con il titolo “Il Re del Mondo”: una scelta che, naturalmente, ha sollevato le reazioni degli anti-Juve.

“Addirittura il re del mondo. Ma non scherziamo!”, il commento di Carla sulla pagina Facebook di Sportevai. “Calma c’è un certo Messi, che ha vinto il Pallone d’Oro, non il Globe Soccer Award”, ricorda Francesco sintetizzando il pensiero di molti appassionati.

“Che ridere”, aggiunge Ester, mentre su Twitter si scatenano nuovamente i meme anti-Ronaldo: tra i più popolari, quello che ritrae Messi con il Pallone d’Oro tra le mani accanto a Ronaldo che stringe un panettone.

Anche sull’account Twitter di Ronaldo c’è chi gli ricorda che il suo premio non è importante quanto il Pallone d’Oro: Ibrahim, ad esempio, posta una foto dell’argentino mentre alza il trofeo al Camp Nou, mentre Mr. Sackitey pubblica una foto della Pulce con i sei Palloni d’Oro della sua carriera.

LA DIFESA. Ma sul web si fanno sentire anche gli juventini, pronti a difendere il proprio idolo. “Altro giro… Ennesimo premio – scrive Stefania -. La gioia di saperti bianconero è sempre enorme. Il migliore: the best, the King”.

Giacomo, invece, sottolinea la differenza di trattamento riservato a Ronaldo e Messi da parte della stampa : “Si ma nessuno parla del fatto che Messi ha disertato i Globe Soccer Awards? Se l’avesse fatto Cristiano Ronaldo ci sarebbe stato un putiferio”.

SPORTEVAI | 30-12-2019 09:53