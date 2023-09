Ronaldo si è sposato a Ibiza: chi è Celina Locks, la nuova moglie del Fenomeno

Per il brasiliano si tratta del suo quarto matrimonio: ecco la carriera della sua coniuge, protagonista in numerose riviste di moda e fondatrice di un brand di beauty

26-09-2023 12:00

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Ora è ufficiale: Ronaldo il Fenomeno si è sposato con Celina Locks. La coppia, conosciutasi nel 2015, ha celebrato la loro unione nella giornata di ieri, lunedì 25 settembre, in una chiesa nel centro di Ibiza. Nel mese di gennaio, tramite il profilo social della modella, è arrivato l’annuncio del matrimonio con l’ex attaccante brasiliano. Ora, via ai festeggiamenti che procederanno per qualche giorno. Intanto, è giunta la prima foto su Instagram dei due, entrambi in abiti bianchi e avvolti dai numerosi petali: “Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa. Diamo inizio a una settimana di festeggiamenti”.

Chi è Celina Locks, moglie di Ronaldo il Fenomeno

Per Ronaldo il Fenomeno, dunque, si è concretizzato il suo quarto matrimonio. A dire “Si, lo voglio”, ora, è stata Celina Locks dopo otto anni trascorsi insieme. Lei, modella è imprenditrice brasiliana nonchè fondatrice dell’omonimo brand di beauty, nella sua carriera ha figurato in numerose riviste di moda, come anche sulle passerelle di altrettante sfilate internazionali: tra le più note, anche la Paris Fashion Week. Inoltre, nel lontano 2007, praticamente agli inizi della sua carriera, si è aggiudicata il titolo di Supermodel of the World.