Ronaldo pensa allo United: "Speriamo di vincere qualcosa"

03-06-2022 23:29

Ai canali ufficiali del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha lanciato segnali positivi sulla sua permanenza a Manchester, nonostante i Red Devils non giocheranno la Champions League il prossimo anno: “Ten Hag? So che ha fatto un lavoro fantastico per l’Ajax e che è un allenatore esperto, ma dobbiamo dargli tempo e le cose devono cambiare, come vuole lui. Gli auguro il meglio e speriamo che il prossimo anno vinceremo dei trofei“.

Ronaldo ha concluso: “Quando sono tornato è stato incredibile. La sensazione di essere ad Old Trafford, è stato bello sentire i tifosi. Ero e sono tuttora molto felice di essere qui. Non inseguo i record ma i record inseguono me”.