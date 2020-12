Rossi: frasi celebri, cronista preferito e i guai con tifosi Juve

Disse no al Napoli nel 1979, attirandosi l’ira di una città intera, disse sì a due donne sull’altare, disse addio alla Juve senza rimpianti ma soprattutto segnò tre gol al Brasile. Paolo Rossi ha giocato con poche squadre nella sua carriera neanche troppo lunga (Como, Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e Verona) ma è come e più di Baggio soprattutto identificato con la maglia della nazionale italiana. Soprattutto la 20, quella che portava ai Mondiali di Spagna.

Nella sia vita ci sono stati due matrimoni e tre figli: dalle nozze con Simonetta Rizzato, è nato il primogenito Alessandro. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Rossi si è sposato con la giornalista Federica Cappelletti (nel 2010). La coppia ha avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena.

Le frasi celebri del campione scomparso

“noi eravamo ancora una generazione di calciatori che potevano essere toccati. Proprio così: toccati. Ora invece i giocatori sono percepiti dai tifosi come distanti, inaccessibili. Ai miei tempi uscivi dall’allenamento e ti fermavi a parlare con la gente, il giornalista ti prendeva sottobraccio e nasceva l’intervista. Ora bisogna passare attraverso mille filtri e livelli”

Per Rossi il Brasile dovrebbe ringraziarlo

” Per il Brasile fu una lezione per la quale dovrebbero ringraziarci e darmi un premio. Da quella sconfitta impararono molto, tanto che poi vinsero altri due mondiali. Dopo quella gara loro sono diventati più guardinghi, si sono europeizzati, eppure vederli giocare è sempre uno spettacolo.“

“Una volta un tassista brasiliano dopo aver fatto con la sua auto un centinaio di metri mi riconobbe dallo specchietto retrovisore, frenò di colpo e urlando come un pazzo mi ordinò di scendere: ‘Lei è il carrasco do Brasil (tradotto in italiano significa il boia del Brasile)’ che mi ha fatto soffrire da matti e ha gettato nel dolore, in quella notte spagnola, un’intera nazione. Fuori da qui!’. Scesi dal taxi quasi tremando, ne chiamai un altro e mi feci portare in albergo. Questo episodio accadde a San Paolo, dove mi avevano invitato a giocare un torneo fra ex calciatori, e il bello è che risale al luglio del 1989″

Il contratto da rinnovare e il feeling scarso con la Juve

“Ai miei figli cosa dò da mangiare? La gloria?” (detto quando non ottenne l’aumento dello stipendio alla Juve)

“Boniperti era tremendo, io e Gentile volevamo 10 milioni in più di ingaggiio. Siamo campioni del mondo, dicevamo, e lui: “Tanto alla Juve si vince, quello che non vi do adesso lo prenderete in premi”.

“In bianconero ho vissuto dei momenti molto belli, ma anche alcuni molto brutti. Ad un certo punto ero stufo di calcio, andavo agli allenamenti perché ero costretto. Mi sembrava che attorno a me mancasse totalmente la fiducia, quando dovevano sostituire un giocatore, toccava sempre a Rossi. Mi sembrava una scelta fatta a tavolino, ci restavo male. Con i tifosi juventini non mi sono mai trovato bene, forse ha rovinato il rapporto la faccenda dell’ingaggio, quando chiesi qualche soldo in più. Oltretutto nella Juventus giocavo in una posizione poco congeniale alle mie caratteristiche, ma mi sono adattato, anche sacrificandomi. Ho imparato tantissime cose, la società voleva confermarmi ma io, ormai, mi sentivo come un leone in gabbia. Meglio cambiare aria”.

L’idolo da bambino di Rossi

“Il mio mito all’epoca era Kurt Hamrin, uno svedese che giocava ala destra nella Fiorentina […]. E infatti ho iniziato a giocare ala destra, e ho giocato lì fino a 20 anni. Per me Hamrin era un punto di riferimento: mi piaceva il suo modo di giocare, di fare gol. Non dico che avevo quelle caratteristiche ma in qualcosa gli assomigliavo.

Il giornalista preferito di Rossi

Nel suo libro “Ho fatto piangere il Brasile” Rossi ha raccolto tutti gli articoli del Mundial ’82_ “Li rileggo tutti con grande emozione. Ero, però, molto legato al grande Candido Cannavò. L’ ho ammirato, stimato e letto”.

SPORTEVAI | 10-12-2020 09:47