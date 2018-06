Rossi: 'Mondiale? Se Yamaha aiuta'. Clamoroso annuncio di Lorenzo

Valentino Rossi si gode il suo terzo posto al Mugello: “Sono davvero contento, abbiamo gareggiato con la gomma dura davanti e però abbiamo faticato tantissimo. Alla fine ne avevo abbastanza per spingere e sono riuscito a prendere un podio molto bello che per me qui al Mugello è preziosissimo e dà un feeling speciale: vale la pena correre tutto anno per fare il podio al Mugello”.

La sua gara: “E’ stata una gara difficile, tra le più difficili che ricordi perché ho dovuto correre con la gomma hard davanti ed è stata dura. Cruciale la pole di ieri, c’è stato un momento in cui ho sofferto tanto, ma avevo una piccola speranza perché nel gruppo che era con me avevano tutti le soft. Per battere Iannone agli ultimi giri ho pensato a tutti gli sforzi fatti in questo fine settimana e non posso farmi fregare…”.

Nonostante le difficoltà della Yamaha Valentino è secondo nel Mondiale: “Abbiamo fatto uno step come guidabilità della moto, ma la gara è un problema, le gare sono sempre troppo lunghe, dovremmo farle di 4/5 giri (scherza ndr.)… Il massimo per noi era il podio, sappiamo dove sono i problemi e abbiamo bisogno di un aiuto dai nostri amici giapponesi… Sono secondo in campionato e penso che stiamo facendo bene con tutti i problemi tecnici che abbiamo. Però questi problemi non sono facili da sistemare. Se riusciremo a essere più competitivi da dopo la pausa in poi, magari potremmo tornare a lottare per la vittoria”.

Il vincitore della corsa, Jorge Lorenzo, ha invece praticamente annunciato l’addio alla Ducati: “Rimango alla Ducati? Sfortunatamente è troppo tardi. Non è perché adesso senza pressione ho guidato meglio… è un peccato perché se la Ducati mi avesse dato questi pezzi prima, avrei vinto molti mesi prima. E’ mancato chi ha creduto in me, magari hanno creduto in me ma troppo tardi. Io sono un pilota che dice sempre la verità non accampa scuse. Mai dico bugie, quando sbaglio lo dico”.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 16:15