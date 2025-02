Sinner ricorre agli avvocati per “Rosso Jannik”: il vino di Ippolito evita la denuncia a una condizione

Il numero uno al mondo è stato costretto a ricorrere agli avvocati per bloccare l'utilizzo improprio della sua immagine sulle bottiglie del vino promosso tra gli altri anche dal noto presentatore

“Rosso Jannik” , il vino dedicato a Sinner per celebrare il suo immenso talento e consolidare il gemellaggio tra Manduria e Sesto Pusteria ha scatenato un vero e proprio putiferio, con anche il numero uno al mondo del tennis mondiale costretto a correre ai riparti per “sistemare” le cose passando dagli avvocati.

Il vino dedicato a Sinner

Si chiama “Rosso Jannik” ed è un vino nato come iniziativa simbolica per sugellare il gemellaggio tra le città di Maduria e di Sesto Pusteria, in cui risiedono i genitori di Jannik Sinner. Il progetto aveva fatto parlare di sé a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, anzitutto per l’eco inevitabilmente generata appena si nomina l’altoatesino, ma anche per uno stuolo non indifferente di polemiche causato, a cominciare da quella tra i produttori del Primitivo di Manduria DOC, che chiedono chiarezza in merito all’autenticità del prodotto in omaggio di Sinner.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una bottiglia speciale

Ideata dal noto presentatore Gianni Ippoliti e promossa dal primo cittadino di Mandura, Gregorio Pecoraro e dall’assessore allo Sport, Fabiana Rossetti, l’iniziativa ha visto prodotte presso le cantine Baldari 73 bottiglie di questo speciale Primitivo di Manduria Doc, dall’etichetta arancione, in onore di Jannik, con tanto di volto stilizzato dello stesso numero uno al mondo. A impreziosire ogni bottiglia anche un QR Code che, se scansionato, permette di ascoltare l’inno dedicato a Sinner da Franzy Mele.

Sinner costretto a ricorrere agli avvocati

Le bottiglie sono state inviate prima di Natale al Sindaco di Sesto Pusteria e non sono state commercializzate, ma, come detto, le polemiche non sono mancate. Sì, perché Sinner non sembra aver gradito la violazione del diritto d’immagine, tanto da dover attivare gli avvocati. Una questione che, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, si è comunque già risolta “pacificamente” e senza che Jannik sia stato costretto a presentare causa a patto che la cantina non utilizzi più impropriamente la sua immagine.