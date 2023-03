Roy Hodgson torna alla guida del Crystal Palace

A 75 anni sostituisce Patrick Vieira

21-03-2023 09:41

Roy Hodgson torna ufficialmente sulla panchina della società inglese del Crystal Palace.

A 75 anni, solamente pochi mesi dopo il divorzio dal Watford, l’esperto Manager inglese torna a guidare un club. Per Hodgson non è la prima volta al Palace: infatti aveva già guidato il club inglese in quattro salvezze a cavallo delle stagioni 207/18 e 2020/21. L’ex tecnico dell’Inter ha poi guidato da gennaio a giugno dell’anno scorso il Watford.

Hodgson prende il posto di Patrick Vieira, reduce da una sequenza di 12 partite senza vittorie, fra Premier League ed FA Cup. Al termine della Premier League mancano 10 giornate alla ed il Palace è attualmente dodicesimo a soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L’esperto Manager ha siglato un accordo con il club fino al termine stagione.