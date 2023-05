Rubgy: il programma dei test-match premondiali degli azzurri

Irlanda, Scozia, Romania e Giappone pensando ai Mondiali di settembre-ottobre

17-05-2023 15:14

Per prepararsi alla Coppa del Mondo 2023, in programma in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre, gli azzurri del rugby in estate disputeranno quattro incontri. I primi due sono all’estero: il primo appuntamento è fissato per il 29 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo per la partita contro la Scozia, si prosegue poi il 5 agosto all’Aviva Stadium di Dublino contro l’Irlanda. Gli ultimi due incontri si svolgeranno invece in Italia il 19 e 26 agosto: gli azzurri affronteranno, rispettivamente, la Romania e il Giappone.