Rugby, addio a Livio Fiorucci, promessa dei Lions: morto in un incidente assieme all'amico trapper Dario Lauri

Viaggiavano insieme a bordo di una Fiat Punto, che si è schiantata contro un albero sulla Braccianese: il lutto del Comune di Manziana per la tragica scomparsa dei due ragazzi.

11-11-2023 20:39

Sognava di giocare nella Nazionale azzurra, di disputare il Sei Nazioni oppure la Coppa del Mondo con la maglia dell’Italia. Un sogno, purtroppo, che si è infranto per colpa di un maledetto incidente automobilistico che ha spezzato la vita di Livio Fiorucci, per tutti Livione, 21enne promessa del rugby. Con lui in macchina c’era l’amico di sempre, Dario Lauri, 20 anni, trapper dalla fama in ascesa. Toby il suo nome d’arte.

Incidente sulla Braccianese, morti rugbista e trapper

Il tragico incidente si è verificato la scorsa notte a Manziana, comune alle porte di Roma. I due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che, per cause da chiarire, si è schiantata contro un albero sulla Braccianese. Alla guida c’era proprio Livio Fiorucci, mentre Dario Lauri viaggiava sul posto passeggeri, come accertato dai carabinieri di Anguillara Sabazia. In quel tratto il manto stradale è piuttosto dissestato.

Livione e Toby: chi erano le due giovani vittime

Livio Fiorucci coltivava la passione per il rugby sin da bambino. Proprio con la maglia della sua squadra ha postato la sua prima foto su Instagram. Giocava in Serie B nei Lions Alto Lazio, formazione nata dall’unione delle forze tra Union Rugby Viterbo e Civita Castellana Rugby. L’amico trapper, invece, tre mesi fa ha raccolto un certo successo col video “Cash”. La sua grande ambizione era quella di sfondare nel mondo della musica.

Il cordoglio per la tragedia del Comune di Manziana

La tragica e improvvisa scomparsa di Livio e Dario, naturalmente, ha sconvolto la piccola cittadina in provincia di Roma. Il Comune di Manziana ha pubblicato un post su Facebook in segno di lutto: