Rugby Sei Nazioni, la prima Italia di Quesada: 5 esordienti, tornano tutti i big che giocano all'estero

Le prime convocazioni del neo CT azzurro vanno nella direzione di un rinnovamento che passerà gradualmente. Cinque volti nuovi, torna Menoncello

16-01-2024 17:22

Gonzalo Quesada ha sciolto le riserve: ecco i primi 34 convocati per le due gare contro Inghilterra (all’Olimpico, sabato 3 febbraio alle 15,15) e Irlanda (a Dublino, domenica 11 febbraio alle 16), le sfide che segnano anche il debutto ufficiale del tecnico argentino sulla panchina della nazionale azzurra. Il prossimo 22 gennaio a Verona scatterà ufficialmente il raduno di quella che, nelle intenzioni, dovrà rappresentare la prima pietra della costruzione della nuova architrave di una nazionale desiderosa di recuperare molto del terreno perso nelle stagioni passate, potendo far leva però su un gruppo giovane ma già con un bagaglio di esperienza importante alle spalle.

I volti nuovi: curiosità per Izekor e il “gigante” Vintcent

Quesada ha voluto provare a mischiare un po’ le carte, optando per 5 esordienti assoluti. Il nome forse più a sorpresa è quello del flanker Alessandro Izekor, classe 2000, di stanza al Benetton. In terza linea c’è anche Ross Vintcent (2002), sudafricano con passaporto italiano che milita nell’Exeter Chiefs. Prima chiamata assoluta anche per il pilone destro Matteo Nocera (classe 1999), che gioca nelle Zebre, e anche per i due piloni sinistri Luca Rizzoli (2002, Zebre) e Mirco Spagnolo (2001, Benetton).

Rispetto al raduno di inizio mese sono tornati tra i convocati tutti i giocatori che giocano all’esterno, quindi i vari Pietro Ceccarelli, Martin Page-Relo, Stephen Varney, Paolo Garbisi, Tommaso Allan, Federico Mori, Ange Capuozzo e Monty Ioane. Non è presente nella lista Dino Lamb, che dovrà saltare il Sei Nazioni per infortunio, così come Paolo Odogwu. Naturalmente torna in azzurro Tommaso Menoncello, che sempre per infortunio aveva dovuto saltare l’appuntamento con la Coppa del Mondo dello scorso autunno.

Il XV di riferimento: nel segno della continuità

Le scelte di Quesada vanno nella direzione di una continuità con quanto visto nell’ultimo biennio, ma anche nell’interesse di provare a rimescolare un po’ le carte e dare fiducia a qualche giovane. Non si vedranno insomma, molte facce nuove nel XV titolare nelle prime due uscite: Ceccarelli, Nicotera e Fischetti garantiscono solidità in prima linea, Niccolò Cannone e Ruzza sono le seconde linee di riferimento, Negri, Lamaro e uno tra Lorenzo Cannone e Zuliani (che non può più restare fuori) rappresentano una terza linea di affidabilità e qualità.

Varney oggi, più di Alessandro Garbisi, è da pensare come il titolare della numero 9, con Allan e Paolo Garbisi a contendersi l’apertura. Brex e Menoncello, più uno tra i rientranti Mori e Zanon, offrono di grande considerazione al centro, con Capuozzo (da schierare all’ala o estremo) e uno tra Ioane e Pani (che ha fatto enormi progressi al piede nella stagione corrente con le Zebre) a chiudere il cerchio. Una squadra che poggia su basi solide, quelle che Quesada intende rinforzare in fretta.

L’elenco completo dei convocati