Rugby femminile – Italia a caccia dell’impresa in Inghilterra

Le azzurre del ct Raineri si preparano alla sfida proibitiva con le inglesi dopo aver perso all’esordio con la Francia: c’è voglia di mettere in campo una prestazione di grande orgoglio.

01-04-2023 13:47

Ostacolo Inghilterra per l’Italia di rugby femminile, ostacolo, verrebbe da dire, quasi proibitivo perché le ragazze di Nanni Raineri avranno di fronte l’avversario più temibile.

Questa, però, può essere un’arma a doppio taglio perché la testa “leggera” potrebbe giovare alle azzurre, che non avendo nulla da perdere giocheranno senza pressioni.

C’è, però, da mettere in atto una prestazione diversa rispetto a quella vista con la Francia, provando a migliorare sia palla al piede, sia in mischia chiusa e in touche.

Di seguito le formazioni.

INGHILTERRA-ITALIA

Inghilterra: 15. Abby Dow, 14. Jess Breach, 13. Lagi Tuima, 12. Tatyana Heard, 11. Claudia MacDonald, 10. Holly Aitchison, 9. Lucy Packer,1. Mackenzie Carson, 2. Amy Cokayne, 3. Sarah Bern, 4. Cath O’Donnell, 5. Delaney Burns, 6. Sadia Kabeya, 7. Marlie Packer, 8. Zoe Aldcroft

In panchina: 16. Lark Davies, 17. Liz Crake, 18. Kelsey Clifford, 19. Sarah Beckett, 20. Emily Robinson, 21. Ella Wyrwas, 22. Sarah McKenna, 23. Emma Sing

Italia: 15. Vittoria Ostuni Minuzzi, 14. Aura Muzzo, 13. Michela Sillari, 12. Beatrice Rigoni, 11. Sofia Stefan, 10. Veronica Madia, 9. Sara Barattin, 1. Gaia Maris, 2. Vittoria Vecchini, 3. Lucia Gai, 4. Sara Tounesi, 5. Giordana Duca, 6. Francesca Sgorbini, 7. Giada Franco, 8. Elisa Giordano

In panchina: 16. Emanuela Stecca, 17. Alice Cassaghi, 18. Sara Seye, 19. Valeria Fedrighi, 20. Isabella Locatelli, 21. Emma Stevanin, 22. Jessica Busato, 23. Beatrice Capomaggi